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20.08.2023  13:35   Рита Парфенова

Наслідки російських ударів зафіксували правоохоронці Харківщини: фото

Правоохоронці Харківщини показали наслідки обстрілів населених пунктій області.

слідчі зафіксували наслідки збройної агресії окупантів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, загарбники завдали ударів по містам та селам Харківщини:
  • У місті Куп’янськ був пошкоджений приватний будинок, а також виникла пожежа на території м'ясокомбінату.
  • Внаслідок обстрілу також спалахнула пожежа в лісництві села Кругляківка Куп'янського району.
  • Приватні будинки у смт Козача Лопань Харківського району також зазнали пошкоджень.
  • У селі Олександрівка Богодухівського району зруйновані складські та господарські споруди цивільних підприємств.
Вранці 20 серпня, близько 7:00, місто Куп'янськ було обстріляно російськими силами. В результаті цього інциденту один мирний житель зазнав поранення.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та норм міжнародного гуманітарного права, відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України.
 
слідчі зафіксували наслідки збройної агресії окупантів на Харківщині

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп'янська о 7 годині ранку 20 серпня важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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