Регбісти Харкова здобули кубок України

Чоловіча збірна Харківської області з регбі-7 здобула перемогу на Кубку України.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, участь у цьогорічному турнірі, який проходив у Львові, взяли дев’ять команд.
Харківські регбісти успішно дійшли до фіналу, де з рахунком 7:0 перемогли «Поділля» з Хмельницького та стали володарями Кубка України 2023 року.Бронзові медалі виборов київський «Політехнік».
Для збірної Харківської області це вже третій найвищий титул з усіх різновидів регбі в цьому сезоні. Вони також стали чемпіонами України з регбі-7 та регбіліг-9.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться забіг «Біжи та перемагай!».
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