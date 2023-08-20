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20.08.2023  14:48   Рита Парфенова

Регбісти Харкова здобули кубок України

Чоловіча збірна Харківської області з регбі-7 здобула перемогу на Кубку України.

Чоловіча збірна Харківської області з регбі-7 здобула перемогу на Кубку Україниёё

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, участь у цьогорічному турнірі, який проходив у Львові, взяли дев’ять команд.

Харківські регбісти успішно дійшли до фіналу, де з рахунком 7:0 перемогли «Поділля» з Хмельницького та стали володарями Кубка України 2023 року.Бронзові медалі виборов київський «Політехнік».

Для збірної Харківської області це вже третій найвищий титул з усіх різновидів регбі в цьому сезоні. Вони також стали чемпіонами України з регбі-7 та регбіліг-9.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться забіг «Біжи та перемагай!».

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, регбі, харків
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