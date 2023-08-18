Ворог знову посилив авіаудари по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 серпня 2023 року.
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Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
18 серпня у народному календарі називають Євстигней Житник.
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