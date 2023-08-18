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18.08.2023  19:33   Дмитро Колонєй

Ворог знову посилив авіаудари по Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилили авіаудари по Харківщині окупанти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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