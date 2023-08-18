Загарбники мешкають у будинках українців та пиячать (відео)

18.08.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії зі Сватівського напрямку обговорює побут на війні, проживання в будинках цивільного населення та можливість вживання спиртного.