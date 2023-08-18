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18.08.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Загарбники мешкають у будинках українців та пиячать (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії зі Сватівського напрямку обговорює побут на війні, проживання в будинках цивільного населення та можливість вживання спиртного.
 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поранені загарбники тікають за гроші з фронту, а у РФ триває мобілізація.

 

 
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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