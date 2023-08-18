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18.08.2023  18:20   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращих працівників Основʼянського району

Мер Харкова подякував комунальникам та підприємцям за роботу у важких воєнних умовах і зазначив, що місто вже залучає інвестиції для відновлення.


Ігор Терехов нагородив кращих працівників Основʼянського району
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду мер Харкова Ігор Терехов відзначив кращих працівників Основʼянського району з нагоди Дня міста Харкова.
 
«Сьогодні ми відзначаємо кращих з найкращих. Я дуже вдячний вам за все, що ви робите. Нас не змогли зламати ані ракети, ані танки, ані обстріли. І в найважчі часи ми були разом. Ми намагалися працювати, щоб Харків жив і процвітав», - зазначив Ігор Терехов.
 
Кращим співробітникам установ, підприємств та організацій району мер вручив Подяки міського голови.
 
Нагородив кращих працівників Основʼянського району Ігор Терехов
 
Нагородив кращих працівників Основʼянського району Ігор Терехов
 
Нагородив кращих працівників Основʼянського району Ігор Терехов
 
Нагородив кращих працівників Основʼянського району Ігор Терехов
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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