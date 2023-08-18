18.08.2023 18:20 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращих працівників Основʼянського району

Мер Харкова подякував комунальникам та підприємцям за роботу у важких воєнних умовах і зазначив, що місто вже залучає інвестиції для відновлення.



Ігор Терехов нагородив кращих працівників Основʼянського району



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду мер Харкова Ігор Терехов відзначив кращих працівників Основʼянського району з нагоди Дня міста Харкова.

«Сьогодні ми відзначаємо кращих з найкращих. Я дуже вдячний вам за все, що ви робите. Нас не змогли зламати ані ракети, ані танки, ані обстріли. І в найважчі часи ми були разом. Ми намагалися працювати, щоб Харків жив і процвітав», - зазначив Ігор Терехов.

Кращим співробітникам установ, підприємств та організацій району мер вручив Подяки міського голови.