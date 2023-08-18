Ігор Терехов нагородив кращих працівників Основʼянського району

Мер Харкова подякував комунальникам та підприємцям за роботу у важких воєнних умовах і зазначив, що місто вже залучає інвестиції для відновлення.
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Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
18 серпня у народному календарі називають Євстигней Житник.
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