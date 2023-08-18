18.08.2023 19:42 Василь Голосний

У Харкові відкрили меморіальну дошку Станіславу Парталі (фото)

Меморіальну дошку загиблому Герою України Станіславу Парталі відкрили 18 серпня на фасаді Харківської гімназії №111.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, родина, побратими, друзі та вчителі військовослужбовця.

«Українець, справжній герой, легендарний військовий, котрий захищав нашу країну ще з 2014 року. На його рахунку - сотні бойових виходів та врятовані життя побратимів. Ми всі пишаємося Станіславом і дякуємо батькам за те, що виховали такого сина. Пам'ять про тих, хто загинув за нашу країну, - назавжди з нами!» - зазначив Ігор Терехов.

Лейтенант Станіслав Партала народився 5 жовтня 1984 року в Харкові. Навчався у Харківській гімназії №111. Воювати пішов у 2014 році. За роки на передовій провів сотні вдалих бойових операцій та навчив військовій справі багатьох побратимів. Був командиром взводу розвідки, отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка» (посмертно). Загинув 2 березня 2022 року поблизу селища Калинівка Донецької області.

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