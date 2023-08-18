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18.08.2023  17:05   Дмитро Колонєй

Ми збільшили фінансування підрозділів ЗСУ ще на 12,5 мільйонів гривень - Ігор Терехов

Мер Харкова прокоментував рішення сесії міської ради.


Ми збільшили фінансування підрозділів ЗСУ ще на 12,5 мільйонів гривень - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі прокоментував ріщення, яке було прийняте на сесії міськради:

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"Сьогодні на сесії ми збільшили фінансування підрозділів ЗСУ ще на 12,5 мільйонів гривень. Всього ж з початку повномасштабної вторгнення на потреби військових з міського бюджету було перераховано вже 825 мільйонів гривень", - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у міськраді Харкова ліквідували управління інноваційного розвитку.

 

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, зсу, харків
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