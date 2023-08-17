На Харківщині ворого намагався наступати та гатив по мирним селищам

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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