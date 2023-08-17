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17.08.2023  19:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворого намагався наступати та гатив по мирним селищам

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 4 населених пунктів Харківщини: Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Покаляне на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів Харківської області: Петропавлівка, Подоли, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Чернещина.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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