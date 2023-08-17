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17.08.2023  20:19   Василь Голосний

У Харкові проходить виставка «Мій дім там, де серце» (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить виставка робіт викладачів художнього відділу ДМШ 5 ім.Римського-Корсакова під назвою « Мій дім там, де серце».

Харьков, ХНАТОБ, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Виставка «Мій дім там, де серце!» викладачів художнього відділення «Дитячої музичної школи №5 ім. Римського-Корсакова» приурочена до Дня Незалежності України та Дня міста Харкова.
 
На виставці можна побачити творчі роботи, виконані в різноманітних техніках та жанрах, професійних майстрів і викладачів: Іванців Ірини Михайлівни, Тредіт Уляни Віталіївни, Погодіна Дениса Олександровича, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Виставка розповідає про війну, про те, що переживає зараз наша країна, автори висловлюють свої теплі  почуття до рідного міста і намагаються зазирнути в майбутнє. 
 
Виставка проходить в галереї «Бузок» з 12 серпня до 25 серпня 2023 року.
Адреса: вулиця Сумська, 25, праве крило ХНАТОБу,

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Тэги:  харків, виставка
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