17.08.2023 17:49 Дмитро Колонєй
Стало відомо, скільки будинків Індустріального району Харкова підготували до зими комунальники
Про це розповіли у комплексі «Харківводовідведення».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», фахівці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 82% будинків (486 з 591-го).
За словами начальника дільниці Сергія Шеховцова ремонтники:
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замінили шестиметрову аварійну ділянку каналізаційного вводу в будинок на пр. Індустріальному, 47;
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продовжують технічні огляди та планові масштабні оновлення зношених внутрішньобудинкових мереж;
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запланували капітальні заміни у 60 будинках, вже виконали у 37-ми;
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загалом у будинках в Індустріальному районі вже переклали понад 1 км систем водопостачання та понад 700 м - водовідведення;
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щодня бригади виконують понад 20 заявок на усунення аварійних ситуацій.
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