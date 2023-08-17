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17.08.2023  17:49   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки будинків Індустріального району Харкова підготували до зими комунальники

Про це розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», фахівці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району підготували до експлуатації в осінньо-зимовий період 82% будинків (486 з 591-го).
 
За словами начальника дільниці Сергія Шеховцова ремонтники:
  • замінили шестиметрову аварійну ділянку каналізаційного вводу в будинок на пр. Індустріальному, 47;
  • продовжують технічні огляди та планові масштабні оновлення зношених внутрішньобудинкових мереж;
  • запланували капітальні заміни у 60 будинках, вже виконали у 37-ми;
  • загалом у будинках в Індустріальному районі вже переклали понад 1 км систем водопостачання та понад 700 м - водовідведення;
  • щодня бригади виконують понад 20 заявок на усунення аварійних ситуацій.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські тепловики відновляють постраждалу від обстрілів котельню.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків
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