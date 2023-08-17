17.08.2023 16:36 Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова можуть отримати безповоротні мікрогранти

Про це поінформували у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова.



Мешканці Харкова можуть отримати безповоротні мікрогранти



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, підприємці Харкова та ті, хто мають намір розпочати власну справу, можуть подати заявку на отримання безповоротних мікрогрантів.

За час дії грантової програми «Власна справа» у рамках урядового проєкту «єРобота» станом на 1 серпня 2023 року було ухвалено 49 позитивних рішень для підприємців міста, які хочуть створити бізнес або розширити вже наявний, на загальну суму 7,7 млн грн. Профінансовано 34 нових проєкти.

Також у підприємців є доступ до різноманітних державних та міжнародних програм для фінансової, менторської, експертної та юридичної підтримки.

З усіма актуальними програмами для бізнесу можна ознайомитися на офіційному сайті Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.