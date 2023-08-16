16.08.2023 15:00 Рита Парфенова

У Харкові затримали пропагандиста окупантів, який підтримував вторгнення рф в Україну

Служба безпеки затримала у Харкові проросійського пропагандиста, що розповсюджував загарбницькі наративи.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, 55-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".



Чоловік регулярно публікував свої дописи, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах та займався дискредитацією Сил оборони.



Зловмисник публікував відео, в яких російські «визволителі», так би мовити, звільняють та евакуюють мирне населення, а також стверджують, що Україна була і буде російською землею, а вони лише відновлюють суверенітет над цією землею.



Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти протиправної діяльності фігуранта.



На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України).



Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБ України у Харківській області спільно зі слідчим підрозділом Нацполіції за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено посіпаку окупантів.