16.08.2023 14:39 Рита Парфенова

Поліцейські Харкова затримали торговця зброєю

Правоохоронці Харкова задокументували два факти продажу зловмисником автоматів, пістолета, боєприпасів до них, а також осколкових гранат.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, що 26-річний харків’янин, з метою подальшого збуту, приніс до своєї оселі автомати “АК-74М” та “АКМ-74”, магазин до нього з патронами калібру 5,45 мм, пістолет системи “ПМ”, магазини до нього з патронами калібру 9 мм, корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 й підривачі.

За незаконний “товар” він отримав близько 140 тисяч гривень.



Поліцейські задокументували факти продажу вказаної вогнепальної зброї чоловіком та провели санкціоновані обшуки за місцем його мешкання, де також вилучили набої різного калібру, пістолет «T-Rex» та інше.



Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Чугуївського району поліцейські вилучили набої, холодну зброю, порох та наркотики.