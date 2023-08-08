08.08.2023 17:30 Дмитро Колонєй

У Харкові за матеріалами СБУ засуджено інформатора окупантів

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, відправлено за грати чоловіка, який передавав представникам ворога дані про розміщення Сил оборони у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, СБУ встановила, що чоловік перейшов на бік ворога:

передавав російським загарбникам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів;

повідомляв методи виконання військовослужбовцями їх завдань;

неодноразово виправдовував збройну агресію РФ проти України;

висловлював свою позицію щодо глорифікації осіб, причетних до окупаційних дій.

При затриманні у чоловіка виявили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) та ч. 1 ст. 436-2 ( Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.