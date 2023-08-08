    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові за матеріалами СБУ засуджено інформатора окупантів
08.08.2023  17:30   Дмитро Колонєй

У Харкові за матеріалами СБУ засуджено інформатора окупантів

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, відправлено за грати чоловіка, який передавав представникам ворога дані про розміщення Сил оборони у Харкові.

Засуджено інформатора окупантів за матеріалами СБУ у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, СБУ встановила, що чоловік перейшов на бік ворога:
 
  • передавав російським загарбникам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів;
  • повідомляв методи виконання військовослужбовцями їх завдань;
  • неодноразово виправдовував збройну агресію РФ проти України;
  • висловлював свою позицію щодо глорифікації осіб, причетних до окупаційних дій.
 
При затриманні у чоловіка виявили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. 
 
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) та ч. 1 ст. 436-2 ( Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про затримання зрадника з Харкова, який повідомляв окупантам маршрути техніки ЗСУ.
 
Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.08 Надзвичайні події На Харківщині літній чоловік перейшов на бік ворога та допомагав окупантам 08.08 Надзвичайні події Харківський підприємець розробив схему співпраці з москвою 07.08 Надзвичайні події Дружив з окупантами: підприємець з Куп'янська піде під суд
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 