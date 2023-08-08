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08.08.2023  17:00   Дмитро Колонєй

У Харкові два тролейбуси змінять маршрути, а один - не курсуватиме

Про зміни у русі транспорту поінформували в Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові два тролейбуси змінять маршрути, а один - не курсуватиме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департаменті інфраструктури Харкова, буде припинентй рух тролейбусів з 10:00 до 15:00 9 та 10 серпня 2023 року на пр. Олександрівському, між вулицями Садовопаркової та Дванадцятого Квітня, що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
 

Тролейбус №3 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда –  розворотне коло   «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна –  розворотне коло   «Вул. Університетська»;
 

Тролейбус №304 ходитиме таким чином:

 
  • розворотне коло  «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова –  розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна –  розворотне коло   «Вул. Університетська»;
 

Тролейбус №7

 
  • не курсуватиме.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про виток газу та заборону, через це проїзду на місяць.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тролебус, маршрут, харків, рух, заборона
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