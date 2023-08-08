08.08.2023 17:00 Дмитро Колонєй
У Харкові два тролейбуси змінять маршрути, а один - не курсуватиме
Про зміни у русі транспорту поінформували в Департаменті інфраструктури Харкова.
У Харкові два тролейбуси змінять маршрути, а один - не курсуватиме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департаменті інфраструктури Харкова, буде припинентй рух тролейбусів з 10:00 до 15:00 9 та 10 серпня 2023 року на пр. Олександрівському, між вулицями Садовопаркової та Дванадцятого Квітня, що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
Тролейбус №3 курсуватиме так:
-
розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
Тролейбус №304 ходитиме таким чином:
-
розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
Тролейбус №7
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0