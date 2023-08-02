02.08.2023 20:08 Дмитро Колонєй

Харківська дівчина перемогла на Всеукраїнському мистецькому фестивалі-конкурсі

Творче змагання «Країна Кобзаря», на якому тріумфувала харківська учасниця, відбулося у Києві.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихованка гуртка писанкарства Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок» Індустріального району Валерія Черепанова виборола Гран-прі на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Країна Кобзаря», який пройшов у Києві.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про читацький флешмоб, який відбувся у харківських школах.