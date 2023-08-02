Харківська дівчина перемогла на Всеукраїнському мистецькому фестивалі-конкурсі

Творче змагання «Країна Кобзаря», на якому тріумфувала харківська учасниця, відбулося у Києві.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихованка гуртка писанкарства Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок» Індустріального району Валерія Черепанова виборола Гран-прі на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Країна Кобзаря», який пройшов у Києві.
Читайте також: Маленька піаністка з Харкова перемогла на трьох престижних конкурсах.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про читацький флешмоб, який відбувся у харківських школах.
Комментариев: 0
Сьогодні здаватися в полоні своїх бажань і почуттів буде набагато легшим від звичайного. Завести нове хобі, нових друзів, ворогів або навіть новий роман дуже можливо.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
2 серпня ми відзначаємо день Іллі-пророка.
влажность:
давление:
ветер: