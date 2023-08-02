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02.08.2023  20:53   

У Харкові зафіксували рекорд радості (фото)

512 волонтерів одночасно вийшли в зум-конференцію та провели бесіду з дітками, які потребують психологічної реабілітації.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
1 серпня громадська організація «Можливості. Мотивація. Медіа» провела захід, під час якого близько 500 дітей віком від 6 до 9 років одночасно отримали дзвінок-вітання від анімованого персонажа Морквинки через додаток «Ізі Бізі».

Протягом 20 хвилин діти малювали, гралися та виконували інтерактивні завдання разом з новим другом. Цей рекорд офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
 
Для встановлення рекорду за кожною Морквинкою «сховався» волонтер, який за допомогою програми керував діями та голосом персонажа.

В ініціативі, спрямованій на психологічну підтримку дітей, взяли участь міжнародні волонтерські організації, всеукраїнські благодійні фонди, студенти 40 університетів України, підприємці, психологи та вчителі.

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Тэги:  харків, рекорд
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