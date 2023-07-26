26.07.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого удару безпілотниками по місту Первомайський

Окупанти 26 липня атакували населений пункт двома ударними БПЛА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідством встановлено, що в ніч на 26 липня російські військові завдали удар двома БПЛА по м. Первомайський Лозівського району.

Зафіксовано влучання на територію промислового підприємства, у результаті чого сталась пожежа.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розсідування проводять слідчі ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.