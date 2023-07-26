26.07.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Атака ударних БПЛА та обстріли Харківщини з артилерії і мінометів: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Лозівського та Ізюмського районів.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Гранів, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Западне та інші.

Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих.

У Куп'янську обстрілами з РСЗВ пошкоджені 2 приватні житлові будинки. У с. Подоли Куп’янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.