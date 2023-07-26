Атака ударних БПЛА та обстріли Харківщини з артилерії і мінометів: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Лозівського та Ізюмського районів.
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Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.
У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
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