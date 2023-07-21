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21.07.2023  15:22   Дмитро Колонєй

Ремонт зупинить рух та змінить маршрут трамваю у Харкові

Про зміни у русі розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.


Ремонт зупинить рух та змінить маршрут трамваю у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова,  22 липня 2023 року з 9:00 до 16:00 буде припинений рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.

Трамвай №3 курсуватиме так:

  • розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перенесли одну з зупинок пасажирського транспорту.

 

Источник:   Міськрада
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