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21.07.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові перенесли одну з зупинок пасажирського транспорту

Перенесення зупинки громадського транспорту відбулося у центральній частині міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зупинку автобусів та тролейбусів «Вул. Сумська» на вул. Сумській у напрямку Центрального парку культури та відпочинку перенесли на 190 м вперед.
 
Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом магістральних мереж. 
 
Зупиночний пункт знаходиться в районі вул. Сумської, 88.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що місто Харків планує першим в Україні масово запустити електробуси на маршрути громадського транспорту.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, зупинка
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