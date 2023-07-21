21.07.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Ціни на сезонні овочі продовжують знижуватися у Харкові

У магазинах та на ринках міста продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку липня ціни на огірки в середньому знизилися на 32%, на помідори - на 18%, на молоду капусту - на 48%, на молоду картоплю - на 47%.

Свіжі огірки зараз коштують від 25 до 35 грн/кг, помідори червоні - від 43 до 65 грн/кг, капуста рання - від 15 до 25 грн/кг, молода картопля - від 17 до 25 грн/кг.

Асортимент ранніх овочів розширюється - у липні на ринках з’явилися баклажани (60-90 грн/кг), кабачки (16-25 грн/кг), рання морква (27-40 грн/кг) та перець (53-70 грн/кг).