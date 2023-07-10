Рівень радіації у Харкові та області на 10 липня

Зірки категорично проти будь-яких революцій та ризикованих експериментів. Зате дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До вечора опадів не передбачається.