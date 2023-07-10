10.07.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі виконали консервацію кам’яних половецьких баб

Кам’яні половецькі баби, розташовані на горі Крем’янець, є унікальною пам’яткою ІХ-ХІІІ сторіччя та мають велику цінність для культурного надбання України і є своєрідною візитівкою Ізюмщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську міську раду.

З метою їх убезпечення в умовах воєнного стану до міста Ізюм з робочою поїздкою завітали фахівці Харківської філії Національного науково-дослідницького центру Сергій Омельник та Світлана Єфанова, а також в.о. директора КЗ “Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова” Ольга Сошнікова.

«Під їх пильним керівництвом була здійснена консервація кам’яних баб з дотриманням всіх необхідних норм та умов. Тож, тепер половецькі баби надійно захищені та будуть збережені для наших нащадків.

Велика вдячність Ізюмському комунальному підприємству теплових мереж за активну участь в процесі збереження спадщини»,- йдеться у повідомленні.