В Ізюмі виконали консервацію кам’яних половецьких баб

Кам’яні половецькі баби, розташовані на горі Крем’янець, є унікальною пам’яткою ІХ-ХІІІ сторіччя та мають велику цінність для культурного надбання України і є своєрідною візитівкою Ізюмщини.
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Зірки категорично проти будь-яких революцій та ризикованих експериментів. Зате дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До вечора опадів не передбачається.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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