Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу, доступна вакансії механізаторів є в кожному районі міста.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Харкові небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.
Сьогодні всі охочі можуть «обмінюватись своїми душами» на повних правах — 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку.
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