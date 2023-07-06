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06.07.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу, доступна вакансії механізаторів є в кожному районі міста.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівники забезпечені спецодягом та всім необхідним обладнанням. За останній рік підприємство значно поновило технічний парк, що полегшує роботу комунальників.
 
«Також наші співробітники мають пільги на оплату комунальних послуг з вивезення сміття, на гарячу, холодну воду та каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 куб. м житлової площі). Є можливість працевлаштування за місцем проживання. Тому з радістю запрошуємо до нашої команди», - зазначили в КП «Харківблагоустрій».
 
Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: (066) 800-20-28 та в центральному офісі підприємства за адресою: вул. Шатилівська, 4 (ст. м. «Наукова»).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 6 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1513 вакансій.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  вакансії, харків
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