06.07.2023 12:15 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 6 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1513 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Головний бухгалтер - 30 000 гривень;
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2. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - 26 570 гривень;
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3. Програміст системний - 21 000 гривень;
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4. Фрезерувальник - 20 000 гривень;
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5. Токар – 19 845 гривень;
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6. Друкар офсетного плоского друкування - 18 000 гривень;
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7. Фармацевт - 16 800 гривень;
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8. Швачка – 16 000 гривень;
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9. Водій автотранспортних засобів - 15 000 гривень;
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10. Налагоджувальник устаткування керамічного - 13 000 гривень.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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