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06.07.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 6 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1513 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
  • 1. Головний бухгалтер  - 30 000 гривень;
  • 2. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - 26 570 гривень;
  • 3. Програміст системний  - 21 000 гривень;
  • 4. Фрезерувальник - 20 000 гривень;
  • 5. Токар – 19 845 гривень;
  • 6. Друкар офсетного плоского друкування - 18 000 гривень;
  • 7. Фармацевт - 16 800 гривень;
  • 8. Швачка – 16 000 гривень;
  • 9. Водій автотранспортних засобів - 15 000 гривень;
  • 10. Налагоджувальник устаткування керамічного - 13 000 гривень.
 
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  вакансії, харків
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