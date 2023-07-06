Рівень радіації у Харкові та області на 6 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 6 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків – 0,11-0,13 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 5 липня.
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