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04.07.2023  17:40   Дмитро Колонєй

Кількість постраждалих від ракетного удару по Харківщині зросла до 38

Стало відомо про ще 7 постраждалих від ворожого обстрілу по місту Харківщини.

Зросла до 38 кількість постраждалих від ракетного удару по Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, станом на 17:30 відомо про 38 поранених під час ракетного удару по Первомайському, з них — 12 дітей. Найменшому — 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 13:35 ворог обстріляв місто Харківщини.

 

Источник:   Харківска обласна прокуратура
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