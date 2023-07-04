04.07.2023 17:40 Дмитро Колонєй

Кількість постраждалих від ракетного удару по Харківщині зросла до 38

Стало відомо про ще 7 постраждалих від ворожого обстрілу по місту Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, станом на 17:30 відомо про 38 поранених під час ракетного удару по Первомайському, з них — 12 дітей. Найменшому — 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 13:35 ворог обстріляв місто Харківщини.

Источник: Харківска обласна прокуратура

