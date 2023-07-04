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04.07.2023  17:24   Дмитро Колоней

Харківські поліцейські влаштували спортивне свято для малюків (фото)

Для харківських дітлахів були організовані захопливі змагання з цікавими майстер-класами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці влаштували змагання з боулінгу у клубі «Магніт». Туту малечу зустрічав легендарний герой та улюбленець усіх дітей пес «Патрон», майстер-клас з виготовлення піци та солодкий стіл.

Влаштували спортивне свято для малюків харківські правоохоронці

Організували свято для дітей поліцейських, чиї батьки у своє професійне свято несуть службу на території Харківської області, помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков.
Від керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка малечі передали солодкі подарунки та побажали якнайшвидшого миру, добра, а їхнім батькам-поліцейським сил, терпіння та перемоги над ворогом.

Влаштували спортивне свято для малюків харківські правоохоронці

Також для дітей пес Патрон провів короткий і зрозумілий інструктаж з мінної безпеки під час поїздок на деокуповані території та території, розташовані поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як правоохоронці та волонтери Харкова врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону

 

Тэги:  діти, свято, харків
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