Харківські поліцейські влаштували спортивне свято для малюків (фото)

Для харківських дітлахів були організовані захопливі змагання з цікавими майстер-класами.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці влаштували змагання з боулінгу у клубі «Магніт». Туту малечу зустрічав легендарний герой та улюбленець усіх дітей пес «Патрон», майстер-клас з виготовлення піци та солодкий стіл.
Організували свято для дітей поліцейських, чиї батьки у своє професійне свято несуть службу на території Харківської області, помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков.
Від керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка малечі передали солодкі подарунки та побажали якнайшвидшого миру, добра, а їхнім батькам-поліцейським сил, терпіння та перемоги над ворогом.
Також для дітей пес Патрон провів короткий і зрозумілий інструктаж з мінної безпеки під час поїздок на деокуповані території та території, розташовані поблизу лінії фронту.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як правоохоронці та волонтери Харкова врятували собак та кішок з затоплених будинків Херсону
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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