На Харківщині розшукують підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину

За підозрою у вчинанні тяжкого зловчину правоохоронцями Харківській області встановлюється особа невідомого чоловіка.
Останній раз розшукуваного бачили в місті Валки Богодухівського району 15 червня, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
Прикмети чоловіка: на вигляд 60 років, худорлявої статури, зріст 160-165 см.
Називався Віктором з м. Мукачеве Закарпатської області. Особлива прикмета - відсутність передніх зубів.
Був одягнений у пісочну кепку з емблемою, пісочний гольф, вітрівку або синю спортивну кофту на змійці з сірими рукавами та червоними манжетами, чорні джинси, темні сандалі, темні шкарпетки. Має не охайний вигляд.
Чоловік пересувався на велосипеді темного кольору, на задньому багажнику була прикріплена велика спортивна сумка.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять терміново повідомити за телефонами:«102», (057)7308300, 380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), 380639775000, або іншим зручним способом.
«Конфіденційність та грошова винагорода за інформацію, яка сприятиме встановленню особи невідомого та розкриттю тяжкого злочину, гарантовані», – повідомляють правоохоронці.
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