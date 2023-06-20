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20.06.2023  00:06   Рита Парфенова

20 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.

евакуація в Україні

Протягом багатьох років різні країни та регіони відзначали власні пам'ятні дні та навіть тижні, присвячені біженцям. Одним із найвідоміших вважається День біженців, який відзначається 20 червня.

Сьогоднішня дата – це констатація факту: війни на землі не припиняються. Також це і констатація міжнародних угод, на яких ґрунтуються захист біженців та прояв поваги до стійкості духу та мужності біженців у всьому світі.

В Україні понад три місяці триває війна. Багато громадян нашої країни були змушені залишити свої будинки та виїхати до безпечніших регіонів України. Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції 11,2 млн осіб в Україні були змушені залишити свої будинки через війну. З них понад 7 млн – внутрішні переселенці.

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Всесвітній день захисту слонів у зоопарках – міжнародний день, покликаний звернути увагу світової громадськості на права слонів, що містяться в зоопарках, і ставить перед собою кінцеву мету звільнити всіх цих величних тварин з неволі. Відзначати щороку, 20 червня, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках було запропоновано захисниками прав тварин із організації «На захист тварин». Нині День є неофіційним, але організатори дуже сподіваються, що це незабаром станеться, і Організація Об'єднаних Націй надасть йому офіційного статусу.

Також цього дня

У 1578 році англійський дослідник Мартін Фробішер оголосив Гренландію володінням корони, назвавши її «Західною Англією».

1793 – американець Елі Вітні запатентував бавовноочисну машину.

1815 – народився Жак Оффенбах, французький композитор.

1861 – народився Фредерік Хопкінс, англійський біохімік, який відкрив вітаміни А та D.

1907 – біля входу до Університетського саду Харкова було відкрито пам'ятник засновнику Харківського Імператорського університету, вченому, просвітителю, інженеру та громадському діячеві Василю Каразіну.

1949 – американська тенісистка Гасі Моран на турнірі Вімблдону стала причиною гучного скандалу. Саме представниця США стала першою жінкою на тенісному корті, що дозволила собі одягнути настільки коротку спідницю, що з-під неї глядачі на секунду помітили коротенькі штанці. Фото Моран у скандальному вбранні обійшло газети та журнали по всьому світу.

1950 – народився Лайонел Річі, американський поп-виконавець.

1967 – народилася Ніколь Кідман, австралійсько-американська актриса.

1968 – народився Роберт Родрігес, американський кінорежисер мексиканського походження («Від заходу сонця до світанку»).

1991 – парламент Німеччини ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна.

1993 – здійснено перший пробний залізничний рейс Євротонелем під Ла-Маншем.

Іменини відзначають:

Анна, Андронік, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Калерія, Лук'ян, Марія, Михайло, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро , Степан, Тарас, Федір, Федот.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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