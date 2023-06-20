20.06.2023 00:06 Рита Парфенова

20 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.





Протягом багатьох років різні країни та регіони відзначали власні пам'ятні дні та навіть тижні, присвячені біженцям. Одним із найвідоміших вважається День біженців, який відзначається 20 червня.



Сьогоднішня дата – це констатація факту: війни на землі не припиняються. Також це і констатація міжнародних угод, на яких ґрунтуються захист біженців та прояв поваги до стійкості духу та мужності біженців у всьому світі.



В Україні понад три місяці триває війна. Багато громадян нашої країни були змушені залишити свої будинки та виїхати до безпечніших регіонів України. Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції 11,2 млн осіб в Україні були змушені залишити свої будинки через війну. З них понад 7 млн – внутрішні переселенці.



* * *



Всесвітній день захисту слонів у зоопарках – міжнародний день, покликаний звернути увагу світової громадськості на права слонів, що містяться в зоопарках, і ставить перед собою кінцеву мету звільнити всіх цих величних тварин з неволі. Відзначати щороку, 20 червня, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках було запропоновано захисниками прав тварин із організації «На захист тварин». Нині День є неофіційним, але організатори дуже сподіваються, що це незабаром станеться, і Організація Об'єднаних Націй надасть йому офіційного статусу.

Також цього дня

У 1578 році англійський дослідник Мартін Фробішер оголосив Гренландію володінням корони, назвавши її «Західною Англією».



1793 – американець Елі Вітні запатентував бавовноочисну машину.



1815 – народився Жак Оффенбах, французький композитор.



1861 – народився Фредерік Хопкінс, англійський біохімік, який відкрив вітаміни А та D.



1907 – біля входу до Університетського саду Харкова було відкрито пам'ятник засновнику Харківського Імператорського університету, вченому, просвітителю, інженеру та громадському діячеві Василю Каразіну.



1949 – американська тенісистка Гасі Моран на турнірі Вімблдону стала причиною гучного скандалу. Саме представниця США стала першою жінкою на тенісному корті, що дозволила собі одягнути настільки коротку спідницю, що з-під неї глядачі на секунду помітили коротенькі штанці. Фото Моран у скандальному вбранні обійшло газети та журнали по всьому світу.



1950 – народився Лайонел Річі, американський поп-виконавець.



1967 – народилася Ніколь Кідман, австралійсько-американська актриса.



1968 – народився Роберт Родрігес, американський кінорежисер мексиканського походження («Від заходу сонця до світанку»).



1991 – парламент Німеччини ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна.



1993 – здійснено перший пробний залізничний рейс Євротонелем під Ла-Маншем.

Іменини відзначають:

Анна, Андронік, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Калерія, Лук'ян, Марія, Михайло, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро , Степан, Тарас, Федір, Федот.