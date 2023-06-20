20.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну слід бути обережним: може виявитися об'єктом критики і навіть зазіхання свої права. Не виключені також розгляди, позови чи інші спірні питання, в які Овен ризикує виявитися втягнутим. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Овна, проте можливі й робочі конфлікти та інші протистояння з оточуючими. Щоб день не пройшов на точці кипіння, Овну слід бути дипломатом, старанно обминаючи гострі кути. А будь-які позови та розгляди відкласти до кращих часів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде строгий, але справедливий, – принаймні так йому здаватиметься. Він рішуче братиметься за справи, і відсутність ентузіазму в інших здатний прирівняти до саботажу. Що ж до оточуючих, то їм нелегко змиритися з командирським настроєм Тельця. Зірки попереджають Тельця про те, що якщо він дійсно хоче досягти результату, йому варто вибрати більш гнучкий підхід. Найкраще для управління оточуючими підійде вдосконалений метод батога і пряника: «Дрікай наодинці, а хвали публічно».

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки мають шанс відчути гармонію з собою і зі світом! День наділяє їх рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Близнюки відмінно ладнатимуть з оточуючими. У розмові вони налаштовані більше слухати, аніж говорити, тонко відчуваючи співрозмовника. Саме тому зірки радять Близнюкам поговорити з кимось до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення або освідчитися в коханні. Щирість Близнюків здатна творити чудеса, вона – їхній чарівний ключ до людських сердець і душ.

Рак (22 червня – 23 липня)

Гороскоп дає Раку шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а можливо – логічні роздуми самого Раку. Або якісь події, що розвивалися насамперед в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. Так чи інакше, Раку варто приготуватися до того, що переконання часом здатні змінюватися, і навіть непорушні речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев буде педантичним та уважним, як ніколи! Від його пильного погляду ніщо не сховається. Гороскоп обіцяє Леву чудові можливості в роботі, що вимагає повної зосередженості, – наприклад, у бухгалтерській справі, у навчанні чи науці. А от з оточуючими йому нелегко порозумітися – Лев буде настільки занурений у свої думки, що виринути на поверхню для світської розмови йому буде нелегко.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві позбавитися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Діві варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник непотрібних речей. Звільнивши свої шафи від покладів сміття, Діва відчує полегшення. Втім, так само Діва може звільнитися і від чогось ще – приміром, від вантажу провини, погаслих почуттів чи нездійсненних планів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У відносинах з людьми багато що може дратувати Терези, виливаючись у суперечки та боротьбу амбіцій. Не виключено, що в якомусь питанні Терези захочуть докопатися до істини – у цьому випадку своїми нескінченними розглядами вони здатні будь-кого вивести з себе! Зірки радять їм зосередитися на справах, у яких Терези все вирішують самі, таких як наука, навчання чи власний бізнес. У них вони випромінюватимуть впевненість у собі та здатні досягти непоганих результатів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону не варто приймати відповідальних рішень і робити серйозні кроки – є ймовірність помилитися. Можливо, у нього мало інформації в якомусь питанні чи ця інформація неправильна. Крім того, у справах Скорпіон не має достатньої рішучості - він може вагатися з приводу, не знаючи, як вчинити. Тож Скорпіонові треба не діяти, а лише планувати майбутні дії. І збирати відсутні відомості - згодом це йому знадобиться.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільці може прокинутися бажання когось покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє його підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі йому будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Втім, і до себе Стрілець може виявляти самокритичність. Щоб не провести цей день у рятуванні від неіснуючих недоліків, йому треба перестати дивитися на кожну порошинку в мікроскоп. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтесь життям!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг здатний несподівано дізнатися про щось нове і цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». День схиляє його до того, щоб бути у центрі спілкування та вміти не лише говорити самому, а й уважно слухати. Зірки радять йому діяти за формулою: «Чаще користуйся вухами, ніж мовою». Наслідуючи цю пораду, Козеріг може стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей або просто отримати хорошу їжу для роздумів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде схильний говорити те, що думає, просто в обличчя! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найменші вади. З одного боку, прямолінійність здатна допомогти Водолію вирішити якісь проблеми, проте вона може і спровокувати нові. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять Водолію звести спілкування до мінімуму, переключившись на розгрібання робочих завалів, приготування їжі, прибирання, шопінг та інші повсякденні справи.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам не слід розслаблятися: від їхньої уважності, передбачливості та недовірливості може залежати багато. Що б Риби не робили, їм слід діяти так, якби це було підписання важливого договору, в якому потрібно перевірити кожну букву і знайти можливу каверзу. Якщо ніякої каверзи немає - відмінно. Набагато гірше, якщо Риби не помітять небезпечну пастку. Така вже особливість сьогоднішнього дня - Рибам необхідно бути насторожі, інакше їх безтурботністю хтось скористається у своїх інтересах.