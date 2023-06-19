Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 червня

У період з 16 по 18 червня офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 30 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 329 осіб. Одужало 314 545 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 386 осіб.
За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 19 осіб (із них 18 - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, по два – у Богодухівському та Красноградському, один – у Лозівському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 червня.
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