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19.06.2023  19:50   Рита Парфенова

Мешканець Харківщини підірвався на протипехотній міні

В Ізюмському районі 32-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на протипіхотній міні.

В Ізюмському районі 32-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на протипіхотній міні.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужба ДСНС у Харківській області.
 
Подія сталася 19 червня на березі річки с. Оскіл Ізюмького району. Під час детонації протипіхотної міни підірвався 32-річний чоловік.
 
Внаслідок вибуху, він зазнав тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Ранігше РЕДПОСТ писав, що 19 червня у місті Ізюм 52-річний чоловік дістав поранень внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.

 

Источник:   ГУ ДСНС
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