Мешканець Харківщини підірвався на протипехотній міні

В Ізюмському районі 32-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на протипіхотній міні.
Ранігше РЕДПОСТ писав, що 19 червня у місті Ізюм 52-річний чоловік дістав поранень внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.
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