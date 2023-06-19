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19.06.2023  19:26   Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудар по селу Харківської області

Протягом доби ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Куп'янського району.

війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів: Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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