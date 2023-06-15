Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 14 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 106 вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 червня приблизно о 8:10 російські військові обстріляли село Липці.
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Сьогодні краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
Увечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
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