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15.06.2023  15:48   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 14 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 106 вибухових предметів.

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У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 14 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,7 га території, з них 0,5 га за допомогою машин механізованого розмінування, а також 11,7 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 106 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 64 одиниць техніки.
 
Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2750,3 га території, 277 км автомобільних доріг, 1910,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 63 тис. 501 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 червня приблизно о 8:10 російські військові обстріляли село Липці.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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