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15.06.2023  15:19   Рита Парфенова

Про долю вцілилої частини 16-поверхівки по вулиці Наталії Ужвій розповіли в Харківській міськраді

Місто виділило кошти на знесення частини зруйнованої авіаударом 16-поверхівки на Північній Салтівці

Місто виділило кошти на знесення частини зруйнованої авіаударом 16-поверхівки на Північній Салтівці

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськрааду, на останній сесії Харківської міської ради були виділені кошти на знесення першого під’їзду в будинку на вул. Наталії Ужвій, 82, який постраждав внаслідок ворожого авіаудару.

Що чекає другий, вцілилий під'їзд розповів багатоворехівки, в ефірі радіо «Накипіло» перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач.

За його словами, після знесення першого, зруйнованого авіабумбою, під'їзду будуть зроблені експертні висновки по всьому будинку.

«Ніхто не знає, як пройде процес знесення. Нам потрібно зняти з верхньої точки ліфтове приміщення вагою 60 т. Обговорюємо це з техпрацівниками, інженерами. Міський голова зустрічався з мешканцями. Їм було запропоновано допомогу в побуті, гуртожиток тощо. У місті пошкоджено близько 50 тис. квартир. У Харкові не було таких руйнувань з часів Другої світової війни», - зазначив Олексій Богач.

Раніше РЕДПОСТ писав, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про демонтаж першого під’їзду 16-поверхівки по вулиці Наталії Ужвій, 82.

Источник:   ХМР
 Тэги:  будинок, харків
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