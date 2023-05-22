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22.05.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Куп'янська

Окупанти 21 та 22 травня здійснили обстріл Куп'янська, люди отримали поранення.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 22 травня близько 12:00 російські військові обстріляли м. Куп‘янськ з РСЗВ. Отримали поранення дві жінки — 76 та 53 років. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.
 
Ввечері 21 травня внаслідок ворожих обстрілів Куп‘янська отримала тілесні ушкодження 43-річна мирна мешканка.
 
Харківська область
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Харківська область
 
Довідково: на теперішній час прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у майже 15600 кримінальних провадженнях за ст. 438 КК України щодо понад 16100 злочинів. Із вказаної кількості злочинів майже 11800 пов’язані з бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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