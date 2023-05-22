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22.05.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

Українців попередили про пожежну небезпеку

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде тривати 22-25 травня.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що 22-25 травня в Україні (крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
 
Також синоптики зазначили, що 23 травня вночі у східних, південних, центральних та Сумській областях місцями невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні, крім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.
 
Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
 
Температура вночі 11-16°, у західних областях 6-11°, вдень в Україні 20-25°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.
 

Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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