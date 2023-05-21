На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення

В этот день

Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Для продуманих фінансових операцій, що здійснюються з прицілом на майбутнє - вкладень, угод, великих покупок - день обіцяє бути вдалим, тому не пропустіть свій шанс.

Прогноз погоди у Харкові на 21 травня До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Вдень місцями невеликий короткочайний дощ.