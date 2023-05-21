На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють диверсійно-розвідувальні групи ворога.
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До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Вдень місцями невеликий короткочайний дощ.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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