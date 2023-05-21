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21.05.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейський у свій вихідний день виявив порушника правил дорожнього руху

Патрульний побачив, як водій авто ВАЗ перетнув перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора, після чого, грубо порушуючи ПДР, попрямував до вулиці Сумської.

ПДР
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Правоохоронець повідомив про подію колегам та почав слідувати за правопорушником, передаючи місцезнаходження авто.
 
За декілька хвилин екіпаж зупинив автомобіль на вулиці Сумській. За кермом автівки перебував чоловік, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували йому пройти відповідний огляд.
 
Від огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився в присутності свідків. За непритягнення до відповідальності громадянин запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень.
 
Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
На кермувальника автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння)КУпАП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Чугуївщину: у прокуратурі повідомили про наслідки.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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