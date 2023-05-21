    
Главная Новини Харкова Суспільство Сяйво да Вінчі: коли українцям спостерігати унікальне небесне явище
21.05.2023  18:30   Віталій Хінєвіч

Сяйво да Вінчі: коли українцям спостерігати унікальне небесне явище

Феномен, викликаний відображенням сонячного світла від Землі, вперше пояснив Леонардо да Вінчі у 16 столітті.

сяйво
Фото: The Guardian
 
Про це повідомляє The Guardian, передає РЕДПОСТ.
 
Місячне сяйво да Вінчі відбувається, коли лише 5% видимої частини нашого супутника буде освітлено світлом Сонця. У міру того, як небо потемніє, неосвітлена частина Місяця почне слабко світитися.
 
Під час цього феномена Земля відбиває сонячне світло, що й освітлює Місяць.
 
Українці зможуть побачити унікальне небесне явище 21 травня близько 23:00 за Київським часом, вести спостереження можна буде без спеціальних пристроїв.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харківському університеті ім. Каразіна відбувся День науки.
 

Источник:   The Guardian
 Тэги:  сяйво да вінчі, наука
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 