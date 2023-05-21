21.05.2023 18:30 Віталій Хінєвіч

Сяйво да Вінчі: коли українцям спостерігати унікальне небесне явище

Феномен, викликаний відображенням сонячного світла від Землі, вперше пояснив Леонардо да Вінчі у 16 столітті.

Фото: The Guardian

Про це повідомляє The Guardian, передає РЕДПОСТ

Місячне сяйво да Вінчі відбувається, коли лише 5% видимої частини нашого супутника буде освітлено світлом Сонця. У міру того, як небо потемніє, неосвітлена частина Місяця почне слабко світитися.

Під час цього феномена Земля відбиває сонячне світло, що й освітлює Місяць.

Українці зможуть побачити унікальне небесне явище 21 травня близько 23:00 за Київським часом, вести спостереження можна буде без спеціальних пристроїв.



