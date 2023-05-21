Сяйво да Вінчі: коли українцям спостерігати унікальне небесне явище

Феномен, викликаний відображенням сонячного світла від Землі, вперше пояснив Леонардо да Вінчі у 16 столітті.
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Для продуманих фінансових операцій, що здійснюються з прицілом на майбутнє - вкладень, угод, великих покупок - день обіцяє бути вдалим, тому не пропустіть свій шанс.
До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Вдень місцями невеликий короткочайний дощ.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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