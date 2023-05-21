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21.05.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшло відкрите тренування з брейкінгу

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить серію відкритих спортивних тренувань.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харків спортивний.
 
Відкрите тренування з брейкінгу відбулося 20 травня, у приміщенні школи танців "All stars". Його провели одні з найкращих тренерів Центру вуличних культур "Street Culture". Харківʼяни познайомилися з вуличними культурами і взяли участь у майстер-класі з брейкінгу. Також присутні мали змогу опанувати навички тимбілдингу.
 
Загалом у заході взяли участь близько 40 дітей віком від 7 до 12 років.
 
Всі учасники заходу отримали подарунки від Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради і від Благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас Харків".
 
Тренери з брейкінгу, які проводили майстер клас, отримали Подяки та Почесні грамоти від директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександра Власенка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському університеті ім. Каразіна відбувся День науки (фото).
 

Источник:   Kharkiv SPORT City. Харків спортивний
 Тэги:  харків, танці
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