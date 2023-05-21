21.05.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшло відкрите тренування з брейкінгу

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить серію відкритих спортивних тренувань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харків спортивний.

Відкрите тренування з брейкінгу відбулося 20 травня, у приміщенні школи танців "All stars". Його провели одні з найкращих тренерів Центру вуличних культур "Street Culture". Харківʼяни познайомилися з вуличними культурами і взяли участь у майстер-класі з брейкінгу. Також присутні мали змогу опанувати навички тимбілдингу.

Загалом у заході взяли участь близько 40 дітей віком від 7 до 12 років.

Всі учасники заходу отримали подарунки від Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради і від Благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас Харків".

Тренери з брейкінгу, які проводили майстер клас, отримали Подяки та Почесні грамоти від директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександра Власенка.



