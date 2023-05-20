    
Главная Новини Харкова Армія Заходили в хаты и расстреливали: розповідь окупанта (відео)
20.05.2023  20:34   Дмитро Колонєй

Заходили в хаты и расстреливали: розповідь окупанта (відео)

Про розправу із мирними мешканцями українских селищ розповідає загарбник у перехопленій воєнною розвідкою розмові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, воєна розвідка перехопила розмову солдата окупаційної армії, у якій він розповідає про вбивство цивільних людей російськими солдатами на Луганському напрямку:
 
  • окупант розповідає, як за добу вбили не менше 400 осіб;
  • «думаю ну убьют-убьют…я зато знаю то, что за собой столько-то людей заберу»;
  • «просто нам дали приказ ребята, заберите Кременную, просто мы её всю, бабушка, выкосили…»;
  • «с ночи до утра мы просто всё расп*дарашивали, просто косили, выкашивали»повідояляє

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наволив перехоплення, у якому окупант розповідає про свої злочини в Україні.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  смерть, агрессия россии, вбивство, розправа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Надзвичайні події Правоохоронці показали фотографії наслідків прильотів на Харківщині (фото) 20.05 Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини загинула людина у Куп'янському районі 19.05 Армія ЗСУ ефективно знищують поповнення армії окупантів (відео)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 