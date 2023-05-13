13.05.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно ліквідують складну аварію

Бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» оперативно ліквідують складну аварію на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм та з глибиною залягання 6 метрів на проспекті Гагаріна, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Як повідомив сьогодні, 13 травня, заступник генерального директора з експлуатації каналізаційного господарства – директор комплексу «Харківводовідведення» Віктор Булгаков, унаслідок виникнення аварійної ситуації на колекторі стався провал проїжджої частини автотраси.

Наші ремонтні бригади разом із дорожньою службою негайно вжили всіх заходів, щоб убезпечити харків'ян та уникнути випадків травматизму, а також забезпечити стабільний рух автотранспорту. Аварійна ділянка негайно була огороджена.

«Причиною серйозної аварії на проспекті Гагаріна стали наслідки жорстоких обстрілів міста, відключення електроенергії, порушення налагодженого режиму роботи системи водовідведення та плюс корозія колектора. На цей момент проведено детальний аналіз пошкоджень та намічено комплекс дієвих аварійно-відновлювальних заходів.

Ремонтні бригади, маючи у розпорядженні необхідну спецтехніку та матеріали, оперативно розпочали усунення аварії. На період ремонтних робіт забезпечуємо перекачування стоків, щоб харків'яни продовжували отримувати наші послуги та не відчували незручностей», - зазначив Віктор Булгаков.

Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики замінять аварійні ділянки газопроводів у Золочівській громаді.



