13.05.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Сапери на Харківщині за добу знищили 68 одиниць ворожих мін

За минулу добу 12 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 7,8 гектарів території області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Роботи проводились в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 1000 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 11,2 км ліній електропередач, 7 км автодоріг.

Саперами виявлено та знешкоджено 68 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 66 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2465,8 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1577 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 60 тис. 385 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу необхідно повідомити за номером телефону — 101.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі , що сталися у Харкові та області.



