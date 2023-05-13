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13.05.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог вчинив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що десятки мін та боєприпасів знещкоджено на Харківщині вибухотехниками.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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