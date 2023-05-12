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12.05.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Десятки мін та боєприпасів знещкоджено на Харківщині вибухотехниками

На Харківщині тривають заходи з розмінування деокупованих територій.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, зведений загін вибухотехників Нацполіції - 50 поліцейських майже з усіх областей України - ди з розміновують деокуповані території Харківської області. Загіном знешкоджено за добу десятки боєприпасів:
  • вісім протитанкових мін ТМ-62П3 з вибухниками МВП-62;
  • дві протипіхотні міни ПМН-4;
  • чотири касетні бойові елементи типу 9Н235;
  • дев'ять касетних бойових елементів 3Б30;
  • 15 нерозірваних артилерійських снарядів.
 
Поліцейські закликають громадян не відвідувати не розміновані території. При виявлені вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, а негайно телефонувати до поліції за номером 102.
 
 
Поліцейські щодня ретельно обстежують Чугуївський, Куп'янський, Ізюмський райони, міста Вовчанськ, Липці, Дергачі та інші населені пункти, які тривалий час знаходилися під окупацією військових росії і досі потерпають від ворожих обстрілів. 
 
Під час роботи вибухотехніки використовують спорядження, надане закордонними партнерами: робототехнічні платформи механізованого розмінування, металодетектори, gps-трекери, комплекти Vulkan для гуманітарного розмінування.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  вибух, знешкодження, харків, міни, снаряди
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