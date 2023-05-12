Ворог обстріляв прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 травня 2023 року.
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Беручись сьогодні за якусь справу, не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили?
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12 травня відзначається професійне свято представниць однієї з найгуманніших професій – Міжнародний день медичних сестер.
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