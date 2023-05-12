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12.05.2023  19:14   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів Харківщини: Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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