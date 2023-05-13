13.05.2023 07:30 Рита Парфенова

13 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно другої суботи травня відзначається Всесвітній день справедливої торгівлі, а травень вважається місяцем справедливої торгівлі.





Справедлива торгівля – це громадський рух, покликаний відстоювати міжнародні стандарти та громадську політику щодо маркованих та немаркованих товарів.



Основна увага приділяється товарам, що експортуються з країн у розвинені.



Товарами справедливої торгівлі можуть бути такі продукти харчування, як чай, кава, какао, банани, а також предмети ремісничого виробництва та одяг.



Головне – щоб вони були зроблені без застосування рабської та дитячої праці.



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Другої суботи травня відзначається Всесвітній день мігруючих птахів. Його девіз – «Птахи, що мігрують, і люди — разом через час» – прагне підкреслити нерозривний зв'язок людей і птахів.



Як відомо, людина з давніх-давен захоплювалася мігруючими птахами. Людина спостерігала птахів у всі пори року, фіксувала зміни їх довкілля, намагалася знайти застосування птахам у своїй господарській діяльності. Доказами цього є численні легенди, оповіді, записи, знайдені практично у всіх заселених куточках планети.



Історичною передумовою Дню стала Міжнародна конвенція з охорони птахів, підписана в 1906 році.



У наші дні Всесвітній день мігруючих птахів — це глобальна екологічна кампанія, мета якої полягає в тому, щоб розширити знання про мігруючих птахів, їх місця проживання та шляхи пересування.



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Щороку 13 травня відзначають Всесвітній день кульбабок. Існує версія, згідно з якою походження свята пішло із французького міста Оі. Вважається, що місцеві жителі вирішили увічнити «сонячну квітку» через велику любові до рослини.



Кульбабки часто використовують у народній медицині. Відваром з кореня лікують гепатит, листя та квіти застосовують при поганому травленні, болях у шлунку, перепадах тиску.



У Китаї рослину вважають повноцінною овочевою культурою, тому використовують при приготуванні вишуканих страв. Французи готують із кульбаб салати, супи і навіть варення. Кульбаби додають також до елітного сиру. З підсмаженого коріння роблять напій, який може замінити каву.





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Також 13 травня відзначають Всесвітній день техніки для майбутнього. Головна мета цієї події - привернути увагу людства до важливості технологічного розвитку та підвищити поінформованість про технології майбутнього і їх використання.

Прикмети дня

На Якова Теплого селяни спостерігали схід сонця. Якщо небо при цьому було чистим та ясним, то літо мало бути сонячним. А якщо ввечері зійдуть зірки і подує з півдня теплий вітер, то літо буде грізним, зате теплим і рясним.



Цей день був сумним для хлопців та дівчат, яким не терпілося одружитися. З Якова (Якова), тобто. з 30 квітня за старим стилем, припиняли всяке сватання, оскільки наступний місяць травень вважався вкрай непридатним для одруження. І досі збереглася приказка: «У травні одружуватися - все життя мучитися». Навіть сама пропозиція про одруження, що пролунала в травневі дні, розцінювалася як образа нареченої та всієї її сім'ї.

Також цього дня

В 1637 кардинал Рішельє, пам'ятаючи про своїх ворогів, він наказав закруглити всі кинджали, якими під час їжі різали м'ясо, створивши таким чином столовий ніж.



1840 – народився Альфонс Доде, французький прозаїк та драматург («Тартарен з Тараскона», «Набоб»).



1849 – народився Панас Мирний (справжнє ім'я Опанас Якович Рудченко), український письменник («Хіба ревуть воли, коли ясла повні?», «Лимерівна», «Гуляча»).



1857 – через безглузді чутки про те, що впадуть високі будинки, парижани в паніці покинули місто.



1865 – відкрито Новоросійський університет в Одесі (зараз Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова).



1920 – у Манчестері на конференції лікарів-дантистів цукор названий головною причиною хвороби зубів, щоб уникнути згубних наслідків рекомендувалося після насолоди пити сухе шампанське.



1933 – наклав на себе руки Микола Хвильовий (справжнє прізвище Фітілєв), український письменник, публіцист.



1937 – народився Роджер Желязни, американський письменник-фантаст («Хроніки Амбера», «Міст з попелу», «Знаки дороги», «Варіант Єдинорога», «Тут бувають дракони»).



1939 – народився Харві Кейтель, американський актор («Кримінальне чтиво», «Скажені пси», «Таксист», «Від заходу сонця»).



1950 – народився Стіві Вандер (справжнє ім'я Стівіленд Джадкінс Морріс), американський співак і композитор, сліпий від народження.



1950 – в англійському місті Сільверстоуні відбулися перші перегони першого чемпіонату «Формули-1».



1961 – народився Денніс Родман, американський баскетболіст, гравець НБА, кіноактор, який веде власну програму на MTV, автор книг-бестселерів, актор і діяч шоу-бізнесу.



1965 - "Rolling Stones" випускають синглом пісню "Satisfaction".



1986 – у Франції вийшов фільм Клода Лелюша «Чоловік та жінка. 20 років по тому» про тих же героїв і з тими ж акторами.



1986 – народився Роберт Паттінсон, британський актор, модель та музикант.



1986 – народився Олександр Рибак, норвезький співак, музикант, родом із Білорусії. Переможець Євробачення 2009, який набрав рекордну кількість балів, – 387.



1992 – Верховна Рада України скасувала декларацію про незалежність Криму.



1992 - американські космонавти знаходилися у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), вперше в космос вийшли відразу три космонавти.



2002 – помер Валерій Лобановський, радянський та український футбольний тренер.



2003 – Шаоліньський монастир уперше сплатив податки. Монастир отримав гроші від однієї кінематографічної компанії за використання своєї торгової марки. Це перший прибуток монастиря після того, як настоятель вирішив взятися за захист інтелектуальної власності.



2014 – проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ, влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинули 7 українських десантників.



Іменини відзначають: Василь, Єфрем, Ігнатій, Климент, Максим, Микита, Яків.



